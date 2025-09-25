Нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, фіксуються затримки поїздів

Ворожі нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, є пошкодження інфраструктури, повідомило АТ "Укрзалізниця".

"Постраждалих немає. Станом на 08:00 продовжуємо рух під резервними тепловозами",- йдеться у телеграм-каналі "УЗ" в четвер.

"Укрзалізниця" додала, що поїзд №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний та №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний затримуються на 5 год 9 хв, №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. – на 4 год 47 хв, №147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна – 2 год 1 хв, поїзд №127/128 Львів - Запоріжжя-1 затримується на 1 год 18 хв, №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 – на 1 год 17 хв, №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна – на 1 год 10 хв та поїзд №91/92 Одеса-Головна – Краматорськ затримується на 1 год 2 хв.

Раніше також повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині сталося знеструмлення окремих ділянок залізниці.