19:25 03.11.2025

Пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" підключено до європейської системи EES

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" на кордоні з Польщею підключено до європейської системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES), повний запуск системи заплановано на 4 листопада, повідомила Державна прикордонна служба.

"Таким чином, усі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, вже працюють у системі EES. Єдиним винятком наразі залишається пункт пропуску "Долгобичув-Угринів", який функціонує в тестовому режимі. Його повноцінний запуск заплановано на 4 листопада", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Як повідомлялося, Entry/Exit System запроваджується в країнах ЄС для підвищення ефективності прикордонного контролю та безпеки. Під час першого в’їзду до країн ЄС після її запуску громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців (для осіб від 12 років). Ця процедура проводиться лише один раз, після чого дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє прискорити подальше проходження кордону.

 

