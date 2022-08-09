Події

14:17 09.08.2022

Во Львовской области с 24 августа планируют запустить поезд между Варшавой и Рава-Руськой – ОВА

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Во Львовской области с 24 августа планируют запустить поезд между Варшавой и Рава-Руськой – ОВА

Поезд по маршруту Варшава - Рава-Руськая планируют запустить ко Дню независимости Украины во Львовской области, сообщил заместитель начальника областной военной администрации Юрий Бучко.

"Сейчас активно ведутся работы на железной дороге близ г. Рава-Руськая. Панируем ко Дню независимости запустить поезд из Европы, из Польши (это будет два вагона, в первую очередь), который будет доезжать до Рава-Руськой. Думаю, с 24 августа будет курсировать поезд из Варшавы до Рава-Руськой и, соответственно, наш украинский поезд из Рава-Руськой, где можно будет пересесть и ехать в том или ином направление. Там, соответственно, есть таможенный пост, пограничный пост", – сказал он на брифинге в медиа-центре "Украина" в понедельник.

По его словам, этот пункт пропуска не работал более 20 лет, но сейчас его возобновили, достраивают узкую колею и проводят ремонт вокзала.

Бучко также пояснил, что на практике открытие такой железнодорожной ветки "как минимум разгрузит наши границы автомобильным транспортом, а во-вторых, это скорость, поскольку железнодорожный транспорт является самым быстрым из наземных видов транспорта".

 

Теги: #поезд #варшава #рава_руська

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