Події

14:17 09.08.2022

У Львівській області з 24 серпня планують запустити поїзд між Варшавою та Рава-Руською – ОВА

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У Львівській області з 24 серпня планують запустити поїзд між Варшавою та Рава-Руською – ОВА

На Львівщині планують до Дня Незалежності України запустити потяг із Варшави до Рави-Руської, повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Юрій Бучко.

"Зараз активно ведуться роботи на залізниці поблизу Рави-Руської. Плануємо до Дня Незалежності запустити поїзд з Європи, з Польщі (це буде два вагони першочергово), який доїжджатиме до Рави-Руської. Думаю, з 24 серпня буде курсувати поїзд із Варшави до Рави-Руської, і, відповідно, наш український поїзд зі Львова до Рави-Руської, де можна буде пересісти і їхати в ту чи іншу сторону. Там, відповідно, є митний пост, прикордонний пост", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в понеділок.

За його словами, цей пункт пропуску не працював понад 20 років, але нині його відновили, добудовують на ньому вузьку колію та ремонтують вокзал.

Бучко також пояснив, що на практиці відкриття такої залізничної вітки "як мінімум розвантажить наші кордони автомобільного транспорту, а по-друге, це швидкість, оскільки залізничний транспорт є найшвидшим із наземних видів транспорту".

 

Теги: #варшава #поїзд #рава_руська

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