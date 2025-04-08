Інтерфакс-Україна

Події

16:20 08.04.2025

ПП "Велика Паладь - Надьгодош" розпочав роботу

2 хв читати

Пункт пропуску (ПП) "Велика Паладь - Надьгодош" у Закарпатській області на кордоні з Угорщиною розпочав роботу 8 квітня, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Відкрито новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. 8 квітня розпочав роботу новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" у Закарпатській області. Це перший за останні десятиліття новий пункт на українсько-угорському кордоні. Його запуск — результат нашої спільної роботи з угорськими колегами, місцевою владою та Офісом президента України", - написав Кулеба у Телеграм у вівторок.

Пункт пропуску запущено на тимчасовій інфраструктурі — це дозволило швидко реалізувати проєкт.

"У майбутньому тут буде збудований повноцінний пункт пропуску", - запевнив Кулеба.

Новий ПП призначений для легкових авто до 3,5 тонн. Працюватиме він щоденно з 7:00 до 18:00 та має дві смуги на в’їзд і виїзд. За добу його зможе перетинати 200 авто та 600 пішоходів, за рік – 73 тис. авто та 220 тис. пішоходів, йдеться у дописі віцепрем’єр-міністра.

"Відкриття "Великої Паладі" – повністю відповідає державній Стратегії з розбудови пунктів пропуску до 2030 року. Ми крок за кроком втілюємо її у життя, відкриваючи нові можливості для прикордонних територій, бізнесу та громадян", - підкреслив Кулеба.

Він висловив сподівання, що новий ПП дозволить зменшити черги на інших прикордонних переходах, а також підтримати місцевий розвиток, посилити співпрацю з європейськими партнерами.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) повідомляло, що міжнародний автомобільний пункт пропуск "Велика Паладь - Надьгодош" на кордоні з Угорщиною буде відкрито у квітні – він працюватиме на модульній інфраструктурі.

У грудні минулого року був запущений для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн МАПП "Лужанка - Берегшурань" на кордоні з Угорщиною. Наразі за підтримки міжнародних партнерів на цьому пункті пропуску триває облаштування дорожньої інфраструктури.

Загалом на кордоні з Угорщиною діє п'ять автомобільних пунктів пропуску, найбільший з них – "Чоп - Захонь", який єдиний призначений для перетину вантажівками понад 7,5 тонн, що їдуть з товарами.

Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив на будівництво нових пунктів пропуску через державний кордон у 2025 році 148,21 млн грн. Згідно затвердженого урядом "Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг" на будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Велика Паладь - Надьгодош" передбачено 81,8 млн грн.

Згідно з Операційним планом Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Республікою Молдова до 2030 року Україна до 2030 року планує будівництво 16 міжнародних автомобільних пунктів пропуску (МАПП) на кордоні з ЄС.

 

Теги: #угорщина #пп #кулеба #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 08.04.2025
Євроколія між Чопом і Ужгородом буде запущена до серпня 2025 р. - Кулеба

Євроколія між Чопом і Ужгородом буде запущена до серпня 2025 р. - Кулеба

16:20 08.04.2025
Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

13:21 01.04.2025
На кордоні з Білоруссю не зафіксовано дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації

На кордоні з Білоруссю не зафіксовано дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації

16:04 30.03.2025
Нетаньягу, незважаючи на ордер МКС, відвідає Угорщину і зустрінеться з Орбаном - ЗМІ

Нетаньягу, незважаючи на ордер МКС, відвідає Угорщину і зустрінеться з Орбаном - ЗМІ

11:29 30.03.2025
Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

04:51 23.03.2025
Сійярто: поки становище угорської громади в Україні не зміниться – прогресу у вступі до ЄС не буде

Сійярто: поки становище угорської громади в Україні не зміниться – прогресу у вступі до ЄС не буде

13:07 21.03.2025
МАПП "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною відкриється в квітні

МАПП "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною відкриється в квітні

12:35 20.03.2025
Стефанішина про референдум в Угорщині щодо членства України в ЄС: Підтримка угорських громадян набагато позитивніша, ніж очікує уряд

Стефанішина про референдум в Угорщині щодо членства України в ЄС: Підтримка угорських громадян набагато позитивніша, ніж очікує уряд

16:09 19.03.2025
Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі – Зеленський

Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі – Зеленський

19:30 18.03.2025
Окупанти підтягнули війська до кордону в Бєлгородській області – ЦПД

Окупанти підтягнули війська до кордону в Бєлгородській області – ЦПД

ВАЖЛИВЕ

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр

Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну

Київрада підтримала заяву про відставку віцемера Києва Бондаренка

ОСТАННЄ

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

Зеленський: найкраща допомога від США для України – передати системи "Patriot"

"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні після повного припинення вогню – Зеленський

Бельгія цьогоріч поставить Україні два F-16 на запчастини

Зеленський розповів деталі, що будуть обговорювати на "Рамштайн"

Залужний підтвердив існування секретного штабу у Вісбадені, де планувались операції в Україні

Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр

ДОТ у І кв.-2025 оштрафував постачальників продуктів харчування більш як на 6 млн грн за фальсифікації

Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну

ДБР роз’яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які здійснили СЗЧ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА