ПП "Велика Паладь - Надьгодош" розпочав роботу

Пункт пропуску (ПП) "Велика Паладь - Надьгодош" у Закарпатській області на кордоні з Угорщиною розпочав роботу 8 квітня, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Відкрито новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. 8 квітня розпочав роботу новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" у Закарпатській області. Це перший за останні десятиліття новий пункт на українсько-угорському кордоні. Його запуск — результат нашої спільної роботи з угорськими колегами, місцевою владою та Офісом президента України", - написав Кулеба у Телеграм у вівторок.

Пункт пропуску запущено на тимчасовій інфраструктурі — це дозволило швидко реалізувати проєкт.

"У майбутньому тут буде збудований повноцінний пункт пропуску", - запевнив Кулеба.

Новий ПП призначений для легкових авто до 3,5 тонн. Працюватиме він щоденно з 7:00 до 18:00 та має дві смуги на в’їзд і виїзд. За добу його зможе перетинати 200 авто та 600 пішоходів, за рік – 73 тис. авто та 220 тис. пішоходів, йдеться у дописі віцепрем’єр-міністра.

"Відкриття "Великої Паладі" – повністю відповідає державній Стратегії з розбудови пунктів пропуску до 2030 року. Ми крок за кроком втілюємо її у життя, відкриваючи нові можливості для прикордонних територій, бізнесу та громадян", - підкреслив Кулеба.

Він висловив сподівання, що новий ПП дозволить зменшити черги на інших прикордонних переходах, а також підтримати місцевий розвиток, посилити співпрацю з європейськими партнерами.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) повідомляло, що міжнародний автомобільний пункт пропуск "Велика Паладь - Надьгодош" на кордоні з Угорщиною буде відкрито у квітні – він працюватиме на модульній інфраструктурі.

У грудні минулого року був запущений для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн МАПП "Лужанка - Берегшурань" на кордоні з Угорщиною. Наразі за підтримки міжнародних партнерів на цьому пункті пропуску триває облаштування дорожньої інфраструктури.

Загалом на кордоні з Угорщиною діє п'ять автомобільних пунктів пропуску, найбільший з них – "Чоп - Захонь", який єдиний призначений для перетину вантажівками понад 7,5 тонн, що їдуть з товарами.

Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив на будівництво нових пунктів пропуску через державний кордон у 2025 році 148,21 млн грн. Згідно затвердженого урядом "Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг" на будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Велика Паладь - Надьгодош" передбачено 81,8 млн грн.

Згідно з Операційним планом Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Республікою Молдова до 2030 року Україна до 2030 року планує будівництво 16 міжнародних автомобільних пунктів пропуску (МАПП) на кордоні з ЄС.