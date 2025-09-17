Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

Ворог атакував електропідстанції, що призвело до затримок у русі пасажирських поїздів на дніпровському та одеському напрямках, повідомляє Укрзалізниця в телеграм-каналі станом на 06:40 середи.

"У результаті комплексної атаки ворога по підстанціях маємо затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження", - сказано в повідомленні.

"Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль", - інформує Укрзалізниця в Телеграм.

Щодо приміського сполучення компанія повідомила про скасування наступних рейсів:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;

№6503 Знамʼянка — Миронівка;

№6331 Знамʼянка — Помічна;

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

"Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі", - зазначено в повідомленні "Укрзалізниці".