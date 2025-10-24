"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині через обстріли

У п’ятницю рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині ускладнений через пошкодження інфраструктури та обмеження руху, застосовується комбіноване транспортування, резервна тяга та об’їзні маршрути, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв’язку з масованими обстрілами маємо ускладнений рух одразу в кількох регіонах, задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об’їзні маршрути", – зазначають у компанії ранком пʼятниці.

На Кіровоградщині через нічний обстріл була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає, габарит відновлено по обох коліях. Втім, затримки на знеструмленій ділянці торкнулися чотирьох поїздів: 51/52 Одеса — Запоріжжя, 127/128 Львів — Запоріжжя, 7/8 Харків — Одеса та 53/54 Дніпро — Одеса. Середній час затримки – понад дві години.

"Харківщина. Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика. Так, вночі автобусним сполученням до/від ст. Кегичівка доправили пасажирів поїзда Nº92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ. Змінив маршрут руху потяг Nº103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика", - йдеться в дописі, оприлюдненому у Facebook.

Сьогодні об’їзним маршрутом через Мерефу з затримкою близько двох годин рухатимуться поїзди №102 Херсон — Краматорськ, №104 Львів — Краматорськ та №712 Київ — Краматорськ.

На Сумщині застосовується комбінована логістика потяг + автобус. Зокрема, пасажирів поїзда №787 Терещенська — Київ доправляють автобусами від станції Кролевець до Конотопа, де організована посадка у поїзд №779 Суми — Київ.

"Укрзалізниця" закликала пасажирів "запастись терпінням і слідкувати за інформацією на офіційних ресурсах" та нагадала про можливість отримувати сповіщення через мобільний застосунок.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FbHXztstt/?mibextid=wwXIfr