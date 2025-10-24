Інтерфакс-Україна
Події
07:38 24.10.2025

"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині через обстріли

2 хв читати

У п’ятницю рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині ускладнений через пошкодження інфраструктури та обмеження руху, застосовується комбіноване транспортування, резервна тяга та об’їзні маршрути, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв’язку з масованими обстрілами маємо ускладнений рух одразу в кількох регіонах, задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об’їзні маршрути", – зазначають у компанії ранком пʼятниці.

На Кіровоградщині через нічний обстріл була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає, габарит відновлено по обох коліях. Втім, затримки на знеструмленій ділянці торкнулися чотирьох поїздів: 51/52 Одеса — Запоріжжя, 127/128 Львів — Запоріжжя, 7/8 Харків — Одеса та 53/54 Дніпро — Одеса. Середній час затримки – понад дві години.

"Харківщина. Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика. Так, вночі автобусним сполученням до/від ст. Кегичівка доправили пасажирів поїзда Nº92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ. Змінив маршрут руху потяг Nº103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика", - йдеться в дописі, оприлюдненому у Facebook.

Сьогодні об’їзним маршрутом через Мерефу з затримкою близько двох годин рухатимуться поїзди №102 Херсон — Краматорськ, №104 Львів — Краматорськ та №712 Київ — Краматорськ.

На Сумщині застосовується комбінована логістика потяг + автобус. Зокрема, пасажирів поїзда №787 Терещенська — Київ доправляють автобусами від станції Кролевець до Конотопа, де організована посадка у поїзд №779 Суми — Київ.

"Укрзалізниця" закликала пасажирів "запастись терпінням і слідкувати за інформацією на офіційних ресурсах" та нагадала про можливість отримувати сповіщення через мобільний застосунок.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FbHXztstt/?mibextid=wwXIfr

Теги: #уз #атака #затримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:31 24.10.2025
Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, двоє поранених – ОВА

Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, двоє поранених – ОВА

07:45 24.10.2025
Чергова ворожа атака залишила без світла 19 населених пунктів на Кіровоградщині - ОВА

Чергова ворожа атака залишила без світла 19 населених пунктів на Кіровоградщині - ОВА

07:13 24.10.2025
Вночі росіяни атакували Херсон дронами: пошкоджено багатоповерхівку, поранено трьох осіб - ОВА

Вночі росіяни атакували Херсон дронами: пошкоджено багатоповерхівку, поранено трьох осіб - ОВА

08:06 23.10.2025
Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

10:12 20.10.2025
Ворог атакував тягову підстанцію "УЗ" та портові об’єкти

Ворог атакував тягову підстанцію "УЗ" та портові об’єкти

08:39 09.10.2025
Через російські атаки рух поїздів до Сумщини організовано зміненими маршрутами

Через російські атаки рух поїздів до Сумщини організовано зміненими маршрутами

09:19 01.10.2025
Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

12:27 26.09.2025
Можливі затримки руху в ПП Шегині-Медика і Краківець-Корчова через тестування систем та виїзд хасидів - ДМС

Можливі затримки руху в ПП Шегині-Медика і Краківець-Корчова через тестування систем та виїзд хасидів - ДМС

08:29 25.09.2025
Нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, фіксуються затримки поїздів

Нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, фіксуються затримки поїздів

00:58 25.09.2025
"УЗ" повідомила про знеструмлення дільниць на Миколаївщині та Кіровоградщині, очікуються затримки поїздів

"УЗ" повідомила про знеструмлення дільниць на Миколаївщині та Кіровоградщині, очікуються затримки поїздів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 120 бойових зіткнень

Росія таємно закуповувала західне обладнання для підводної системи спостереження в Арктиці – ЗМІ

Сили безпілотних систем уразили за добу 868 ворожих цілей

Посол США при НАТО: Трамп продовжує тиснути як на Путіна так і на Зеленського

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 128 од. спецтехніки – Генштаб

24 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Німеччина просить США звільнити німецький підрозділ "Роснєфті" від санкцій — ЗМІ

ЄС загрожує криза через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних елементів - ЗМІ

ЄС не підтримав кредит Києву на €140 млрд із заморожених російських активів через позицію Бельгії - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 103 ворожі атаки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА