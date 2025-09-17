Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

Низка поїздів внаслідок масованої нічної російської атаки продовжують курсувати із затримками, залізничники змінюють маршрути поїздів, щоб зворотні рейси відправились якомога ближче до зазначеного графіку, повідомляє АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Відновлення інфраструктури на місці нічних влучань триває, залізничники продовжують роботи, щоб якомога швидше відновити живлення залізничної мережі", – йдеться у телеграм-каналі компанії в середу.

УЗ уточнює, що поїзд №116/115 Чернівці-Запоріжжя курсуватиме тільки до станції Дніпро. Його пасажири мають перейти до потяга №5, який прямує одним складом з поїздом №116 для доставки до Запоріжжя.

Пасажири зворотного поїзда №115/116 Запоріжжя-Чернівці так само по станції Запоріжжя відправляються з поїзда №6, по станції Дніпро після обʼєднання двох поїздів зможуть перейти на свої місця у поїзді №115.

Поїзд №86 Львів-Запоріжжя рухатиметься до Дніпра, а поїзд №127 Запоріжжя-Львів відправиться з Дніпра Пасажирів між Дніпром та Запоріжжям доставлять додаткові вагони, що курсуватимуть між цими станціями.

Зазначається, що поїзд №79/80 Дніпро-Львів курсуватиме тільки до Києва. Пасажирів переведуть у додатковий поїзд на сусідній колії до Львова.

Пасажири поїзда №80 зі Львова до Дніпра також по станції Львів переведуть у додатковий поїзд, що відправиться графіком рейсу №80.

В УЗ зазначили, що для скорочення часу затримки поїзд №119 Дніпро–Хелм сьогодні оминув Київ. Пасажирів уже доставлено вагонами на станцію Фастів-2 для причіпки та розсадки. Українська сторона працює з польською для організації автобусного транспорту до Хелма.

У компанії уточнили, що пасажирів сьогоднішніх рейсів із Херсона теж очікують зміни, зокрема всі, хто мав їхати поїздом №101/102 Херсон-Краматорськ, вже відправились із затримкою з Херсона до Миколаєва додатковими вагонами для пересадки на рейс.

УЗ додала, що також прибудуть пасажири поїзда №109/110 Херсон–Львів, зокрема додаткові вагони заберуть пасажирів до Миколаєва для пересадки на їхній рейс, а відправка додаткового рейсу з Херсона - графіком відправки поїзда №109/110.

Раніше повідомлялось, що ворог атакував електропідстанції, що призвело до затримок у русі пасажирських поїздів на дніпровському та одеському напрямках.