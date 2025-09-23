Кулеба: проєкт з закупівлі 20 електропоїздів корейського виробництва буде реалізовано через відкритий тендер

Україна вже передала офіційний запит на пільгове фінансування для закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва, проєкт буде реалізовано через відкритий і прозорий тендер, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба за підсумками розмови з віце-прем’єр-міністром – міністром економіки та фінансів Республіки Корея Ку Юн Чолем.

"Продовжуємо діалог із Республікою Корея після візиту до Сеулу. Сьогодні мав дзвінок із Віце-прем’єр-міністром – Міністром економіки та фінансів Республіки Корея Ку Юн Чолем. (...) Україна вже передала офіційний запит на пільгове фінансування для закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва", - зазначив він. "Проєкт буде реалізовано через відкритий і прозорий тендер серед усіх провідних виробників Кореї. Це принципове питання для довіри й ефективності", - наголосив Кулеба.

"Окремо обговорили запуски нових механізмів, які б дозволили громадам отримати важку техніку для відновлення інфраструктури. Йдеться про екскаватори, трактори, крани та інше обладнання, без якого неможливо швидко відновлюватися після обстрілів. Одна із пропозицій – створення спільно з корейськими партнерами Української міжнародної лізингової компанії", - зазначив віцепрем'єр.

"Окремим напрямом нашої співпраці є проєкти в рамках офіційної допомоги розвитку. Сьогодні в роботі вже перебувають шість спільних проєктів і готується ще близько тринадцяти. Серед них – будівництво Центру управління залізничним рухом, модернізація та підтримка української авіації, а також створення тренінгового центру важкої будівельної техніки у Житомирі. Ці проєкти дозволяють розвивати транспорт, авіацію, логістику та формують сучасну систему підготовки кадрів, що буде працювати на відбудову країни", - розповів Кулеба.

"Ми вдячні Уряду та бізнесу Республіки Корея за підтримку України. Для нас це надзвичайно цінно. Корея має унікальний досвід післявоєнної відбудови та модернізації, і цей досвід сьогодні стає основою нашого партнерства. Я переконаний, що разом ми зможемо створити сучасну і безпечну інфраструктуру, яка забезпечить розвиток громад і зміцнить Україну", - резюмував віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій України.

Як повідомлялося, минулого тижня відбулася робоча поїздка Кулеби до Сеула. Програма включала низку зустрічей і переговорів, у центрі яких були ключові напрями відновлення України: транспорт, енергетика, житло та міські інновації. Тоді ж повідомлялося про наміри України звернутися до Республіки Корея щодо кредиту на закупівлю 20 електропоїздів корейського виробництва, крім того, повідомлялося, що українська сторона наполягала на проведенні відкритого та прозорого тендеру. Серед корейських виробників, окрім Hyundai Rotem, досвід експлуатації поїздів якої вже є в України, є також Dawonsys or Woojin. Зазначається, що під час робочого відрядження Кулеба зустрівся з виробниками пасажирського рухомого складу, зокрема компаніям розповіли про бачення розвитку української залізниці й потреби в оновленні рухомого складу.

У Мінрозвитку нагадали, що Корея вже відкрила для України рамкову можливість пільгового фінансування обсягом до $2,1 млрд на 2024-2029 роки.

Як повідомлялось, Верховна Рада серпні минулого року ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Республіки Корея про кредити від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 рр., що відкриває "Укрзалізниці "можливість закупівлі ще 20 електропоїздів класу "Інтерсіті+". Кабінет міністрів України 10 вересня схвалив проект листа до корейського уряду щодо надання такого кредиту.

В серпні цього року "Укрзалізниця" оголосила про плани збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за три роки та до 40% за 5 років, тоді як наразі вона складає в середньому 12-15%. Важливою частиною для їх реалізація є закупівля 20 нових електропоїздів на додаток до 10 поїздів Hyundai, які були закуплені перед Євро-2012.

Пізніше цього місяця російським ударом був виведений з експлуатації один з 10-ти поїздів Hyundai.