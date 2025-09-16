Інтерфакс-Україна
11:49 16.09.2025

В Україні за підтримки Кореї буде створено навчальний центр операторів важкої техніки — Олексій Кулеба

В Україні за підтримки Кореї буде створено навчальний центр операторів важкої техніки — Олексій Кулеба
В Україні за підтримки Кореї буде створено спеціалізований навчальний центр для підготовки операторів екскаваторів, кранів, бульдозерів та іншої важкої техніки, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Створення навчального центру передбачено підписаним у Сеулі Меморандумом про співпрацю між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України та Асоціацією виробників будівельної техніки Республіки Корея (KOCEMA).

"Ми створюємо в Україні навчальний центр операторів важкої техніки разом із Кореєю. Це дасть можливість навчати людей на сучасній техніці і симуляторах за високими стандартами, забезпечити роботою ветеранів, жінок і молодь та пришвидшити відновлення інфраструктури у громадах", — цитується у повідомленні віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Центр буде оснащений сучасними симуляторами та обладнанням з Кореї, що дасть змогу швидко готувати фахівців для відбудови міст і сіл. Програми передбачають практичну підготовку операторів і технічного персоналу відповідно до міжнародних стандартів безпеки та експлуатації. Центр готуватиме кадри для робіт на житлових, дорожніх та інженерних об’єктах.

Меморандум також передбачає участь корейських виробників у проєктах відновлення в Україні: постачання техніки, демонстраційні заходи, консультаційну підтримку. Українські та корейські фахівці працюватимуть над гармонізацією технічних стандартів, підготовкою рекомендацій для закупівель і сервісного обслуговування, а також над організацією професійних курсів і стажувань.

Особлива увага приділена соціальній складовій. Програми навчання у Центрі будуть доступні для ветеранів, жінок та молоді. Це створить нові можливості для українців долучитися до відбудови країни та отримати роботу у сучасному секторі будівництва.

