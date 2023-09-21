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03:27 21.09.2023

Шольц на засіданні Ради Безпеки ООН розкритикував президента РФ за військову агресію проти України

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Шольц на засіданні Ради Безпеки ООН розкритикував президента РФ за військову агресію проти України

Канцлер ФРН Олаф Шольц різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна за військову агресію проти України, виступаючи на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 20 вересня, повідомляє DW.
"Причина страждань, що тривають в Україні та в усьому іншому світі, разюче проста: президент Росії має намір здійснити свій імперіалістичний план захоплення її суверенного сусіда, України", - заявив Шольц.
При цьому, пише DW, він нагадав про ухвалену раніше на Генеральній Асамблеї ООН резолюцію, яка закликає до "всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні" і повного виведення російських військ із сусідньої країни.
За словами глави уряду Німеччини, "сьогодні ніщо не звучить так голосно, як мовчання Росії як реакція на цей глобальний заклик до миру".
Напередодні канцлер ФРН нагадав, що президент РФ Володимир Путін може закінчити війну проти України в будь-який момент. Для цього "він має зрозуміти, що ми - держави ООН - серйозно налаштовані в плані дотримання своїх принципів", наголосив Шольц, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Теги: #сша #україна #німеччина #шольц_олаф

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