Події

21:28 20.09.2023

На таврійському напрямку втрати армії РФ за добу перевищили 300 окупантів

1 хв читати
На таврійському напрямку втрати армії РФ за добу перевищили 300 окупантів

Сили оборони відбивають атаки противника на таврійському напрямку, за добу поранили і ліквідували понад 300 окупантів, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 830 обстрілів, завдав 1 ракетного та 23 авіаударів", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу ввечері.

Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1232 вогневих завдання.

"За останню добу втрати ворога склали 325 осіб (безповоротні - 130, поранені - 194, полон - 1). Знищено 48 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 7 артилерійських систем і мінометів, 1 РСЗВ, 14 БПЛА, 15 одиниць автомобільної техніки", - інформував Тарнавський.

Також знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об'єкт ворога.

 

 

 

Теги: #фронт #тарнавський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 19.09.2023
Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

07:02 18.09.2023
Влада РФ залежна від Кадирова в питанні збереження стабільності в Чечні

Влада РФ залежна від Кадирова в питанні збереження стабільності в Чечні

20:20 16.09.2023
ЗС України відбили атаки окупантів на трьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні

ЗС України відбили атаки окупантів на трьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні

07:24 16.09.2023
Для російських військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута

Для російських військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута

07:20 15.09.2023
ЗС України наступають на двох напрямках, російські війська в Криму мають проблеми з ППО

ЗС України наступають на двох напрямках, російські війська в Криму мають проблеми з ППО

09:02 12.09.2023
Сили оборони наступають південніше Бахмута і стримують атаки окупантів

Сили оборони наступають південніше Бахмута і стримують атаки окупантів

08:37 12.09.2023
Українські війська мали успіх біля Роботиного на південному фронті

Українські війська мали успіх біля Роботиного на південному фронті

07:27 12.09.2023
ЗС України просунулися поблизу Бахмута і на заході Запорізької області

ЗС України просунулися поблизу Бахмута і на заході Запорізької області

12:08 10.09.2023
Сили оборони просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км - Тарнавський

Сили оборони просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км - Тарнавський

07:43 09.09.2023
Армія РФ змінює систему командування, а ЗС України просунулися біля Новомайорського Донецької області

Армія РФ змінює систему командування, а ЗС України просунулися біля Новомайорського Донецької області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Нью-Йорку Зеленський провів зустріч із президентом Чилі

Сьогоднішня атака по командному пункту Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація СБУ, Повітряних сил і ВМС ЗСУ

Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Радбез і Генасамблея ООН - Зеленський

Радбез ООН має розглядати питання про превентивні санкції в разі загрози агресії - Зеленський

Усі регіони світу мають бути представлені в Раді безпеки ООН - Зеленський

ОСТАННЄ

У Нью-Йорку Зеленський провів зустріч із президентом Чилі

Сьогоднішня атака по командному пункту Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація СБУ, Повітряних сил і ВМС ЗСУ

Зеленський і Пріцкер обговорили пріоритетні для відновлення області України та підтримку найперспективніших галузей економіки

Військові ПК "Схід" збили над Дніпропетровською областю два безпілотники

Мільярдер Рональд Лаудер поверне картину спадкоємцям загиблого від рук нацистів колекціонера

Унаслідок російського обстрілу Торецька загинули чотири людини

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено енергетичний об'єкт

У Нью-Йорку Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Албанії

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по ворогу

Окупанти обстріляли село на Харківщині, є поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА