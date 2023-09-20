На таврійському напрямку втрати армії РФ за добу перевищили 300 окупантів

Сили оборони відбивають атаки противника на таврійському напрямку, за добу поранили і ліквідували понад 300 окупантів, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 830 обстрілів, завдав 1 ракетного та 23 авіаударів", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу ввечері.

Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1232 вогневих завдання.

"За останню добу втрати ворога склали 325 осіб (безповоротні - 130, поранені - 194, полон - 1). Знищено 48 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 7 артилерійських систем і мінометів, 1 РСЗВ, 14 БПЛА, 15 одиниць автомобільної техніки", - інформував Тарнавський.

Також знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об'єкт ворога.