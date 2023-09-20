Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення питання із зерном

Міністерство закордонних справ України докладно поінформовано про зустріч українського посла Василя Зварича у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі Павлом Яблонським, закликаємо наших польських друзів відкинути емоції, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Під час цієї зустрічі український посол вкотре роз'яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння з Україною, яке зробив президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка. Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції", - написав Ніколенко на фейсбук-сторінці.

За словами речника МЗС, українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

"Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", - додали у відомстві.