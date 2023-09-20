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15:39 20.09.2023

Міноборони про вибухи в Криму: незабаром будуть оприлюднені деталі від ЗСУ та Генштабу

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Міноборони про вибухи в Криму: незабаром будуть оприлюднені деталі від ЗСУ та Генштабу

Українські сили проводять планову роботу по військових об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях, зокрема в українському Криму, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи нещодавні вибухи на півострові.

"Триває планова робота українських Сил безпеки і оборони. Звісно, по військових об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях, зокрема в українському Криму. Зовсім скоро деталі оприлюднять Збройні сили і Генеральний штаб", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в середу.

Він зазначив, що останніми днями "дуже багато новин із Криму, і це все відбувається в рамках одного комплексу заходів".

"Усі ці заходи результативні, повірте", - запевнили в ГУР.

Мета зазначених дій, як відповів Юсов на уточнювальне запитання, - ослаблення позицій ворога, оскільки Крим - логістичний хаб ворога, зокрема для перекидання військ.

"На цей логістичний хаб застосовуються і реалізуються певні операції: і на морі, і на суші, і в повітрі. Далі буде", - зазначили в розвідці.

Раніше в середу телеграм-канали, зокрема "Крымский ветер", повідомляли про вибухи в районі Інкермана, а також аеродромів Бельбек і Кача в Криму.

Теги: #крим #зсу #вибухи #гур_мо

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