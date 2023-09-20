Зеленський: Якщо ATACMS не дадуть Україні, це призведе до більшої кількості жертв

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що в разі, якщо США не нададуть Україні ракет дальнього радіусу дії ATACMS, це призведе до більшої кількості і військових, і цивільних жертв.

Зокрема, Зеленський сказав, що він, як і раніше, зосереджений на отриманні від США більшої кількості ракет дальнього радіусу дії, стверджуючи, що Україна хоче отримати їх не для того, щоб націлити на Росію, а для підтримання рівня бойових можливостей двох сторін.

"Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений", - сказав президент.

Водночас він зазначив, що "для нас буде втратою", якщо цю зброю не буде надано, додавши, що це призведе до "більшої кількості жертв на полі бою та в інших місцях".

Президент України також підтвердив необхідність збільшення кількості систем ППО, включно з американською системою Patriot, заявивши, що вони потрібні для захисту цивільних районів.

Крім того, Зеленський прокоментував хід контрнаступу. Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи можливий цього року серйозний перелом у військовому контрнаступі України, він сказав: "Я думаю, що ніхто не знає".

"Але я думаю, що успіхів буде більше", - сказав глава держави, відзначивши успіхи України на сході країни.

Як повідомлялося, найближчим часом президент США Джозеф Байден має ухвалити остаточне рішення щодо відправлення Україні армійських тактичних ракетних комплексів великої дальності, також відомих як ATACMS.