Умєров та Остін на полях "Рамштайну" обговорили потреби українських сил і гарантії безпеки для України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів предметні переговори з міністром оборони США Ллойдом Джеймсом Остіном на полях "Рамштайну" щодо потреб українських сил на фронті та гарантій безпеки для України.

"Провів предметні переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорили нагальні потреби України на фронті, а також гарантії безпеки нашої держави. Вдячний США і особисто пану міністру за неоціненну допомогу в боротьбі з російськими загарбниками", - написав Умєров у фейсбуці.

Міністр оборони також привітав генерала Марка Міллі з успішним завершенням його перебування на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів.

"Пан Міллі дійсно став членом української родини. Безсумнівно, що досвід і мудрість генерала Міллі стануть важливим надбанням для оборонної спільноти", - написав він у фейсбуці.

19 вересня відбулося 15-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині. Для Умєрова це перше засідання Контактної групи з оборони.

Джерело: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid0wQXDEqoFHJNW5P7SxzPk8VPEoPkyo7GCxXbXP3qXjdYHZdG7KUamF8X92xNvcSEpl

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