Події

11:43 20.09.2023

На Київщині внаслідок наїзду легковика на міну загинув чоловік - ДСНС

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В Іванківській громаді Київської області легковий автомобіль здійснив наїзд на міну, унаслідок чого загинув чоловік, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"20 вересня рятувальникам повідомили про загоряння лісу між двома населеними пунктами Іванківської територіальної громади. Коли вогнеборці прибули на місце, то з'ясували, що легковий автомобіль здійснив наїзд на міну, унаслідок чого загинув водій, чоловік 1994 року народження. А також виникло загоряння, яке оперативно ліквідували рятувальники", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

У ДСНС нагадують, що деокуповані території ще тривалий час будуть потенційно небезпечними. Тому місцевих жителів просять утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, а також місць, де відбувалися бойові дії.

 

Теги: #дснс #міни

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