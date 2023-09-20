СБУ знешкодила агентів російської розвідки, які збирали інформацію про оборонний завод на Миколаївщині

Контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію і нейтралізувала в Миколаївській області агентурну мережу Головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

У повідомленні СБУ в телеграмі в середу зазначено, що зловмисники збирали розвіддані про кількість і види військової техніки Сил оборони, які прибувають до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.

"Резидентом (керівником) ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього срср", - ідеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, з цього часу він перебував у "режимі очікування" і був "розконсервований" після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Відповідно до інструкцій російського гру резидент створив власну агентурну мережу на території південного регіону. До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих: з обласного центру та Очакова", - інформують у спецслужбі.

У такий спосіб зловмисники діяли за двома основними напрямами розвідувально-підривної діяльності.

"На першому – було задіяно подружжя російських агентів, які збирали інформацію про наявні зразки і технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві. Ще двоє ворожих агентів відслідковували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони регіону або контрнаступальних операцій на південному фронті", - уточнюють у відомстві.

Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він уже мав передавати інформацію куратору з російської військової розвідки.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили агентурну мережу та затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передання розвідданих агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Четвертому фігуранту інкриміновано ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення та розміщення Збройних сил України та інших військових формувань).

Усі підозрювані перебувають під вартою.