Події

09:59 20.09.2023

Польща може скоротити фінансову підтримку українських біженців у 2024 році - ЗМІ

1 хв читати

Польща наступного року, ймовірно, скоротить фінансову підтримку українських біженців, яких вона приймає у себе, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на прессекретаря уряду Польщі Пйотра Мюллера.

Згідно з повідомленням агентства, в інтерв'ю польському телеканалу Polsat Мюллер заявив, що 2024 року не буде продовжено підтримку біженців, що включає скасування вимог до проживання, видачу дозволів на роботу, безоплатний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейних пільг.

"Ці правила просто закінчаться наступного року... Я думаю, що ці правила не буде продовжено значною мірою", - наводить Bloomberg слова прессекретаря польського уряду.

За словами заступника міністра у справах сім'ї та соціальної політики Анни Шмідт, Польща витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) для виплати допомоги українським сім'ям, які втекли від російської агресії до Польщі.

 

Теги: #польща #біженці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:58 20.09.2023
Польща захищатиме інтереси польських фермерів у питаннях експорту українського зерна

Польща захищатиме інтереси польських фермерів у питаннях експорту українського зерна

16:43 19.09.2023
Заява України про можливе введення заборони на польські продукти - це просто тиск - польський міністр

Заява України про можливе введення заборони на польські продукти - це просто тиск - польський міністр

10:21 18.09.2023
Польща будує одну з найсильніших армій у Європі - президент Дуда

Польща будує одну з найсильніших армій у Європі - президент Дуда

15:48 16.09.2023
Зареєстровані в РФ автомобілі не зможуть в'їжджати до Польщі з неділі

Зареєстровані в РФ автомобілі не зможуть в'їжджати до Польщі з неділі

15:06 16.09.2023
Польща намагається довгостроково заблокувати доступ АПК України на ринок ЄС - торговий представник України

Польща намагається довгостроково заблокувати доступ АПК України на ринок ЄС - торговий представник України

01:25 16.09.2023
Польща ввела в дію регламент збереження ембарго на імпорт українського зерна

Польща ввела в дію регламент збереження ембарго на імпорт українського зерна

20:51 15.09.2023
Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення ЄС

Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення ЄС

10:59 14.09.2023
Електронний бар'єр на кордоні з РФ добудують до жовтня - глава МВС Польщі

Електронний бар'єр на кордоні з РФ добудують до жовтня - глава МВС Польщі

10:34 14.09.2023
Lockheed Martin відкрила в Польщі другий за величиною виробничий центр у світі

Lockheed Martin відкрила в Польщі другий за величиною виробничий центр у світі

15:53 13.09.2023
"Нова пошта" запустила можливість відправляти посилки із Польщі через поштомати InPost

"Нова пошта" запустила можливість відправляти посилки із Польщі через поштомати InPost

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський дрон атакував автомобіль шведських журналістів у Запорізькій області, самі вони не постраждали

Вперше в історії є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали

Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

Незастосування ядерної зброї не зупинило масове знищення -Зеленський на Генасамблеї ООН

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

ОСТАННЄ

Російський дрон атакував автомобіль шведських журналістів у Запорізькій області, самі вони не постраждали

На Київщині внаслідок наїзду легковика на міну загинув чоловік - ДСНС

Українським військовим передано гелікоптер олігарха-втікача Жеваго - ДБР

Костін на полях Генасамблеї ООН: Потрібен міжнародний механізм повернення всіх депортованих українських дітей

Федів: Культурна та інформполітика настільки ж важливі, як сфера безпеки та оборони

СБУ знешкодила агентів російської розвідки, які збирали інформацію про оборонний завод на Миколаївщині

ДБР затримало двох співробітників військкомату Самбора, які знущалися і били чоловіка

Україна продемонструвала перевагу в бойовій координації, РЕБ та артилерії біля Бахмута - ISW

Росіяни знову обстріляли Херсон - голова МВА

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА