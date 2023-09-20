Польща може скоротити фінансову підтримку українських біженців у 2024 році - ЗМІ

Польща наступного року, ймовірно, скоротить фінансову підтримку українських біженців, яких вона приймає у себе, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на прессекретаря уряду Польщі Пйотра Мюллера.

Згідно з повідомленням агентства, в інтерв'ю польському телеканалу Polsat Мюллер заявив, що 2024 року не буде продовжено підтримку біженців, що включає скасування вимог до проживання, видачу дозволів на роботу, безоплатний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейних пільг.

"Ці правила просто закінчаться наступного року... Я думаю, що ці правила не буде продовжено значною мірою", - наводить Bloomberg слова прессекретаря польського уряду.

За словами заступника міністра у справах сім'ї та соціальної політики Анни Шмідт, Польща витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) для виплати допомоги українським сім'ям, які втекли від російської агресії до Польщі.