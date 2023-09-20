Події

07:35 20.09.2023

Росія занадто слабка для підтримки Вірменії в бойових діях у Нагірному Карабаху

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Росія занадто слабка для підтримки Вірменії в бойових діях у Нагірному Карабаху

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що Росія занадто слабка, щоб підтримувати Вірменію в бойових діях у Нагірному Карабаху.

"Росія здасть Вірменію, вона не буде там воювати, вона не є партнером для будь-якої країни. Усі зобов'язання, які Росія брала перед собою щодо Вірменії, зараз помножені на нуль, і вона залишить її сам на сам із цією проблемою. Це треба розуміти всім країнам Центральної Азії, які ще мають відносини безпосередньо з Росією. Вона просто кидає своїх партнерів, не виконує свої зобов'язання", - сказав він в ефірі УП. Live.

За словами Данілова, Росія обіцяла вірменам допомогу. Втім, Азербайджан розуміє, що Росія зосереджена зараз на війні в Україні, тому слабка і не може чинити опір.

 

 

 

Теги: #рф #вірменія #данілов

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