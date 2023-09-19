Ринок у Костянтинівці був обстріляний із ворожого комплексу С-300 - СБУ

Служба безпеки України розслідує обставини ворожого обстрілу ринку в Костянтинівці - РФ вдарила по цивільному об'єкту з комплексу С-300, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ.

"СБУ розслідує черговий воєнний злочин Росії, який стосується обстрілу росіянами ринку в Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування проводиться за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни)", - повідомили в українській спецслужбі, коментуючи публікацію в NYT про те, що удар по Костянтинівці на Донеччині 6 вересня, унаслідок якого загинули 15 осіб, імовірно, завдала українська ракета ППО, випущена з системи "Бук".

"За даними слідства, ворог ударив по цьому цивільному об'єкту з комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії. Також слідство досліджує низку інших матеріалів, які свідчать про причетність ворога до цього обстрілу", - зазначили в СБУ.

За інформацією пресслужби відомства, наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин цього воєнного злочину.

Водночас джерело агентства в Силах безпеки та оборони розповіло, що автор цієї статті в NYT - Thomas Gibbons-Neff - "неодноразово помічений на просуванні російських наративів".

"Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну і нашу армію. Зокрема, раніше він писав, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси в населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками й артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що саме цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.