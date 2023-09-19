Данія з країнами-партнерами передасть Україні ще 45 танків - ЗМІ

Данія у співпраці з країнами-партнерами закупить 45 танків для передачі Силам оборони України - 30 танків Leopard 1 і 15 танків Т-72, повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (V), передає данська щоденна газета Politiken.

"Зараз закуповуються ще 45 танків, які будуть передані в дар Україні... До нового танкового дару входять ще 30 танків Leopard 1, а також 15 танків Т-72. Їх купують у співпраці з іншими країнами, - наводить висловлювання глави Міноборони Данії Троельса Лунд Поульсена газета.

"Це співпраця з іншими країнами, які мають доступ до наявних у них танків. Якщо я не висловлюю це словами, то це тому, що нам ще потрібно залагодити формальні питання", - сказав глава Міноборони Данії, який прибув на базу Рамштайн (Німеччина) для участі в засіданні Контактної групи з оборони України.

Як наголошується в повідомленні, раніше Данія оголосила про співпрацю з Німеччиною та Нідерландами в закупівлі щонайменше 100 танків Leopard 1 для оборони України. На початку вересня перші 10 із них прибули до України після багатомісячної затримки.