Нардепи пропонують ВР удосконалити порядок опрацювання та використання даних у держреєстрах для військового обліку та набуття статусу УБД під час війни

Народні депутати пропонують Верховній Раді вдосконалити порядок опрацювання та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №10062 зареєстровано в парламенті 18 вересня. Його текст наразі відсутній на сайті Верховної Ради.

Зі свого боку співавторка документа, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" пояснила, у чому полягає мета законодавчої ініціативи.

"Європейська солідарність" із колегами ініціювали законопроєкт №9681 щодо цифровізації набуття статусу учасника бойових дій в умовах воєнного стану. Також було зареєстровано законопроєкт №10062, напрацьований робочою міжфракційною групою. Він теж спрямований на спрощення процедури набуття статусу УБД. Зокрема пропонується систематизувати роботу державних реєстрів і забезпечити обмін даними між цими реєстрами. Якщо пояснювати простими словами, то, вступаючи на службу до війська, військовослужбовець оформлює документи та надає персональні дані, які фіксують у відповідному реєстрі. Далі будь-які зміни під час несення ним служби теж фіксують у реєстрі. Цей електронний документообіг існує в державі", - сказала Фріз.

Водночас, за її словами, коли військовий намагається отримати статус УБД, ветерана війни або пройти військово-лікарську комісію і демобілізуватися з армії за станом здоров'я, то він або члени сім'ї, якщо військовий загинув, вимушені "оббивати пороги" кабінетів і збирати паперові документи.

"Це призводить до довгих черг, у яких змушені стояти люди, перед якими держава в боргу. Це неправильно, з точки зору моральності, адже далеко не кожному такі очікування дозволяють стан здоров'я чи психологічний стан", - зазначила Фріз.

У законопроєкті №10062 парламентарі пропонують доповнити реєстр максимально повними даними про кожного захисника, розширити перелік інституцій, які мають доступ до реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і налаштувати обмін цими даними так, щоб захисник міг подавати запити в електронній формі, а всі відповідальні посадові особи мали доступ до даних у реєстрі. Головною умовою має бути захищеність персональних даних військових.

"На мій погляд, це важливий крок спрощення бюрократичних процесів, який допоможе зробити ветеранські державні послуги людиноцентричними. Це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників, які ціною свого здоров'я і життя повертають наші території додому в Україну", - додала Фріз.

Вона наголосила, що бюрократичні процедури в армії слід спрощувати, адже ситуація іноді доходить до абсурду: ветерани, які втратили кінцівки, змушені доводити участь у бойових діях й отримання поранення.

Крім того, нардепка звернула увагу на те, що з 24 лютого 2022 року до серпня 2023-го лише 95 тисяч 846 осіб із майже мільйона, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, набули статусу учасника бойових дій.

Співавторами законопроєкту також виступили понад 80 народних депутатів із різних фракцій і груп, зокрема голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, п'ятий президент України, член фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко, голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич ("Слуга народу"), лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, заступниця голови фракції "Голос" Юлія Клименко, голова групи "Довіра" Олег Кулініч.