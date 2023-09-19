Стефанчук: У військових має бути дещо інший режим декларування, що враховано в президентському вето на закон про його відновлення

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне пропозиції президента України Володимира Зеленського до закону про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування (законопроєкт №9534), які передбачають, зокрема, дещо інший режим декларування для військовослужбовців та членів їхніх родин із врахуванням безпекових аспектів, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Декларації мають бути відкритими і водночас вони мають відповідати безпековому аспекту. Тому що військовослужбовці, члени їхніх сімей, безумовно, повинні мати дещо інший режим, пов'язаний із декларуванням: десь це може бути тимчасове недекларування з декларуванням після війни, десь можуть бути інші моменти. Саме на це і відреагував президент України, який також вніс свої пропозиції до цього законопроєкту в межах президентського вето", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" у вівторок.

Спікер переконаний, що парламент на найближчому пленарному засіданні розгляне пропозиції президента й ухвалить цей законопроект "так, як має бути".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 у другому читанні та в цілому 5 вересня.

Документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, в ухваленому законопроєкті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Відразу після ухвалення закону Національне агентство з питань запобігання корупції закликало президента накласти вето на цей документ. Глава держави ветував закон 12 вересня. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).