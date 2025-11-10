Кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї – поліція

Фото: поліція Києва

Мешканці Києва задекларували більше 1,3 тис одиниць вогнепальної зброї та майже 430 тис боєприпасів до неї, повідомила пресслужба столичної поліції.

"Кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та майже 430 000 боєприпасів до неї", - йдеться у повідомленні поліції Києва у телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.

Усі мешканці столиці протягом кількох годин отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.