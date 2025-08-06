Інтерфакс-Україна
Події
15:37 06.08.2025

Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

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Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

Суд визнав винною колишню керівницю Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка не задекларувала майна на понад 3 млн грн, та оштрафував її, позбавивши права обіймати посади директора комунальних підприємств в області медицини на один рік, інформує Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За матеріалами розслідування ДБР Соборний районний суд міста Дніпра визнав винною у декларуванні недостовірної інформації колишню керівницю Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)", - йдеться в повідомленні Бюро на сайті в середу.

Згідно з повідомленням, ДБР у взаємодії з НАЗК встановило, що фігурантка не вказала у декларації за 2023 рік об'єкти нерухомості, автомобіль та доходи чоловіка.

"Крім того, вказана у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідала дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень", - зазначають у відомстві.

Суд визнав колишню посадовицю винною за ч. 1 ст. 366-2 КК України (Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави).

"Рішенням суду її позбавлено права обіймати посади директора комунальних підприємств в області медицини на один рік та призначено штраф", - вказано в повідомленні.

Теги: #штраф #керівник #мсек #декларування

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