Кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів

Мешканці Києва станом на початок вересня 2025р. задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та близько 300 тис боєприпасів до неї, повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у м.Києві.

"Усі мешканці столиці протягом кількох годин отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних підставах", - зазначається у повідомленні поліції на сайті у п'ятницю.

В поліції нагадали, що алгоритм декларування зброї максимально спрощений, доступний для кожного та займає лічені години: спочатку необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю на спецлінію Національної поліції 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання; прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї, або фахівці дозвільної служби приїдуть за місцем проживання декларанта; при собі потрібно мати паспорт, фото та ідентифікаційний код.