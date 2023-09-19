Пасажири "Укрзалізниці" пожертвували понад 1 млн гривень на дрони - Федоров

Пасажири купили в поїздах "Укрзалізниці" (УЗ) 183 500 пакетиків чаю від Gemini на суму більш ніж 3,6 млн гривень, 1 млн з них направлять на закупівлі українських FPV-дронів "Грім", про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. своїм Telegram.

"Кожен, хто подорожує потягом, може допомогти Силам оборони. Для цього необхідно придбати чай від Gemini. Частина коштів з кожного пакетика спрямовується на безпілотники для військових", - наголосив міністр.

В УЗ зазначили, що такий чай можна замовити у додатку, чат-боті або на сайті, а також безпосередньо у поїзді (крім Інтерсіті+). Вартість напою становить 20 грн., з них 5,5 грн. з кожного пакетика йде на збір коштів, які передадуть через платформу UNITED24 для закупівлі FPV-коптерів "Грім" українського виробництва. Вартість одного такого дрона складає 21 тисячу грн.