Події

01:49 19.09.2023

Пасажири "Укрзалізниці" пожертвували понад 1 млн гривень на дрони - Федоров

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Пасажири купили в поїздах "Укрзалізниці" (УЗ) 183 500 пакетиків чаю від Gemini на суму більш ніж 3,6 млн гривень, 1 млн з них направлять на закупівлі українських FPV-дронів "Грім", про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. своїм Telegram.

"Кожен, хто подорожує потягом, може допомогти Силам оборони. Для цього необхідно придбати чай від Gemini. Частина коштів з кожного пакетика спрямовується на безпілотники для військових", - наголосив міністр.

В УЗ зазначили, що такий чай можна замовити у додатку, чат-боті або на сайті, а також безпосередньо у поїзді (крім Інтерсіті+). Вартість напою становить 20 грн., з них 5,5 грн. з кожного пакетика йде на збір коштів, які передадуть через платформу UNITED24 для закупівлі FPV-коптерів "Грім" українського виробництва. Вартість одного такого дрона складає 21 тисячу грн.

Теги: #укрзалізниця #федоров #дрони

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