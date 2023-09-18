Ворог вдарив БпЛА по Марганецькій громаді, наслідки уточнюються

У понеділок російські окупанти обстріляли з важкої артилерії та завдали удару БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області, наслідки атаки уточнюються, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"...Дрон-камікадзе влучив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Туди ж російська армія вдарила і з важкої артилерії. Наслідки атак ще уточнюються. Утім, завжди найголовніше - це люди. І вони, на щастя, неушкоджені", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Голова ОВА також повідомив, що українські військові знищили один ворожий БпЛА над областю. Тип дрона встановлюють.