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18:29 18.09.2023

Єрмак запропонував санкційним органам "зайнятися російським ВПК"

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Єрмак запропонував санкційним органам "зайнятися російським ВПК"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак звернувся до санкційних координаторів з ЄС і всієї санкційної коаліції з пропозицією "зайнятися російським військово-промисловим комплексом".

"Нам потрібно зайнятися російським військово-промисловим комплексом. Західні компоненти все ще використовуються в російському озброєнні. Тут абсолютним пріоритетом є ракети та безпілотники. І їх виробництво збільшується", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Це означає, зазначає Єрмак, що "наша цивільна інфраструктура та енергосистема перебувають у ще більшій небезпеці, ніж минулого року. Ми повинні зробити так, щоб російський військово-промисловий комплекс більше не отримав доступу до західної мікроелектроніки. Те ж саме стосується машинобудування та сенсетивних технологій".

"Для цього потрібне розширення експортного контролю, посилення комплаєнсу компаній, єдині списки товарів подвійного призначення та загальна синхронізація експортних політик", - написав Єрмак.

На його думку, "у сфері енергетичних санкцій необхідно знизити і покращити контроль дотримання верхньої межі ціни на російську нафту. Порушення цінових обмежень мають бути усунені, так само як і операції російського тіньового флоту. Слід також розглянути можливість заборони російського скрапленого природного газу".

"Необхідні подальші рішучі дії проти російських пропагандистів. Вони мають бути чітко ідентифіковані та позбавлені доступу до всіх своїх активів за межами рф. Більше того, вони та їхні близькі родичі не повинні користуватися перевагами комфортного життя та отримувати прибутки за кордоном. Їм має бути заборонений в'їзд до цивілізованого світу", - заявив він.

"Ми повинні без вагань використовувати інструменти 11-го пакету проти третіх країн, компаній і людей, які допомагають агресору", - наголосив Єрмак.

 

Теги: #санкції #єрмак

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