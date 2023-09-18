Події

15:35 18.09.2023

Тегеран повідомляє про переведення 6 млрд євро, які належать йому, з Південної Кореї до Катару в рамках угоди зі США

2 хв читати

Голова Центрального банку Ірану Мохаммад Реза Фарзін оголосив, що в рамках угоди зі США понад 5,7 млрд євро з іранських заморожених активів переказано на рахунки шести банків у Катарі, передає видання Tehran Times.

"Учора ми отримали офіційного листа від влади Катару про те, що шість банківських рахунків було активовано, і сьогодні 5,573 млн євро було переказано на ці рахунки", - заявив Фарзін.

Розблокування цих активів, раніше заморожених за ініціативою Вашингтона в Південній Кореї, було основним пунктом вимог, які Іран висунув США у відповідь на запит обміняти п'ятьох американських в'язнів на п'ятьох іранських. За повідомленням МЗС Ірану, сам обмін відбудеться пізніше в понеділок. Гроші переказали в Катар, оскільки саме ця країна є посередником.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела раніше у вересні повідомляли, що США та Іран відповідно до раніше досягнутої угоди можуть обмінятися ув'язненими 18 вересня.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США погодилася не застосовувати санкції до іноземних банків за переведення заморожених іранських активів на суму $6 млрд, що стало основою домовленості про обмін ув'язненими між двома країнами.

Адміністрація Байдена раніше відкинула заяви Ірану про те, що не буде жодних обмежень на використання цих коштів. Рішення Вашингтона зазнало критики з боку деяких республіканців, які стверджують, що "угода зміцнить іранську економіку в той час, коли Іран становить загрозу для США і союзників на Близькому Сході".

Теги: #сша #іран

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:29 17.09.2023
Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю обговорив війну в Україні

Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю обговорив війну в Україні

08:25 17.09.2023
США і Данія проведуть навчання в Балтійському морі

США і Данія проведуть навчання в Балтійському морі

01:16 17.09.2023
Сенатори США звернулися до Байдена з проханням негайно надати Україні далекобійні ракети ATACMS

Сенатори США звернулися до Байдена з проханням негайно надати Україні далекобійні ракети ATACMS

11:20 16.09.2023
США передали Україні промислові 3D-принтери для друкування запчастин до військової техніки

США передали Україні промислові 3D-принтери для друкування запчастин до військової техніки

09:00 16.09.2023
У Констанці відбулася друга зустріч на високому рівні для підтримки експорту українського зерна та глобальної продовольчої безпеки

У Констанці відбулася друга зустріч на високому рівні для підтримки експорту українського зерна та глобальної продовольчої безпеки

02:53 16.09.2023
США мають намір істотно наростити виробництво артилерійських снарядів – Reuters

США мають намір істотно наростити виробництво артилерійських снарядів – Reuters

21:05 15.09.2023
Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

19:25 15.09.2023
Титанова "Велта" продовжує переговори в США про будівництво заводу з підтримкою представників двох партій

Титанова "Велта" продовжує переговори в США про будівництво заводу з підтримкою представників двох партій

05:58 15.09.2023
Глава Пентагону проведе засідання у форматі "Рамштайн-15"

Глава Пентагону проведе засідання у форматі "Рамштайн-15"

04:37 15.09.2023
Сину президента США Гантеру Байдену висунули обвинувачення у кримінальній справі

Сину президента США Гантеру Байдену висунули обвинувачення у кримінальній справі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

Якби НАТО справді було зацікавлене в перемозі України, то вже надало б все необхідне озброєння - спецагент військової контррозвідки США у відставці

Поліція відкрила справу за фактом смерті ексголови Херсонської обладміністрації Лагути

Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони та держсекретаря відомства

Польща будує одну з найсильніших армій у Європі - президент Дуда

ОСТАННЄ

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

Мінкультури закликає підтримати законопроєкт про підтримку розповсюджувачів видавничої продукції та сертифікати на придбання книжок

Південна Корея відправить в Україну два сухопутні тральщики - ЗМІ

Якби НАТО справді було зацікавлене в перемозі України, то вже надало б все необхідне озброєння - спецагент військової контррозвідки США у відставці

"Епіцентр" відновив зруйновану окупантами школу фонду "Реал Мадрид" в Ірпені

Зеленський зустрінеться з Дудою 19 вересня в Нью-Йорку - ЗМІ

Поліція відкрила справу за фактом смерті ексголови Херсонської обладміністрації Лагути

Антикорупційний комітет Ради підтримав вето Зеленського на закон про відновлення декларування для держслужбовців

Обмеження в'їзду вантажівок до Києва в години пік набуде чинності з 20 вересня

В Умані завершилися заходи з нагоди святкування Рош га-Шана, відбувалися без суттєвих порушень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА