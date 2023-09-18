Тегеран повідомляє про переведення 6 млрд євро, які належать йому, з Південної Кореї до Катару в рамках угоди зі США

Голова Центрального банку Ірану Мохаммад Реза Фарзін оголосив, що в рамках угоди зі США понад 5,7 млрд євро з іранських заморожених активів переказано на рахунки шести банків у Катарі, передає видання Tehran Times.

"Учора ми отримали офіційного листа від влади Катару про те, що шість банківських рахунків було активовано, і сьогодні 5,573 млн євро було переказано на ці рахунки", - заявив Фарзін.

Розблокування цих активів, раніше заморожених за ініціативою Вашингтона в Південній Кореї, було основним пунктом вимог, які Іран висунув США у відповідь на запит обміняти п'ятьох американських в'язнів на п'ятьох іранських. За повідомленням МЗС Ірану, сам обмін відбудеться пізніше в понеділок. Гроші переказали в Катар, оскільки саме ця країна є посередником.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела раніше у вересні повідомляли, що США та Іран відповідно до раніше досягнутої угоди можуть обмінятися ув'язненими 18 вересня.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США погодилася не застосовувати санкції до іноземних банків за переведення заморожених іранських активів на суму $6 млрд, що стало основою домовленості про обмін ув'язненими між двома країнами.

Адміністрація Байдена раніше відкинула заяви Ірану про те, що не буде жодних обмежень на використання цих коштів. Рішення Вашингтона зазнало критики з боку деяких республіканців, які стверджують, що "угода зміцнить іранську економіку в той час, коли Іран становить загрозу для США і союзників на Близькому Сході".