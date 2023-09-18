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15:29 18.09.2023

Мінкультури закликає підтримати законопроєкт про підтримку розповсюджувачів видавничої продукції та сертифікати на придбання книжок

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Мінкультури закликає підтримати законопроєкт про підтримку розповсюджувачів видавничої продукції та сертифікати на придбання книжок

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає підтримати законопроєкт №9568 щодо підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання сертифіката на придбання книг.

"Наступного року в Україні будуть реалізовані дві нові програми підтримки книговидавничої справи та читання. Вони передбачають надання адресної грошової допомоги для придбання книг та державних субсидій розповсюджувачам видавничої продукції. Відповідний законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання сертифіката на придбання книг №9568 розроблено народними депутатами спільно з МКІП та представниками сфери книговидання", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що Мінкультури має спільну позицію з профільним комітетом та представниками галузі щодо необхідності впровадження нових інструментів підтримки книговидавництва та поширення читання.

Згідно з повідомленням, однією з програм передбачено надання щорічної державної допомоги на придбання книжок громадянам України, які досягли 18 років. Кошти цієї програми можуть бути використані виключно для придбання книжкових видань державною мовою у розповсюджувача видавничої продукції.

Також Мінкультури розробило порядок надання державної субсидії на відшкодування витрат на оренду (суборенду) приміщень, які використовуються як спеціалізовані магазини для торгівлі книжками. Згідно з програмою, розповсюджувач книжок надалі зможе використовувати кошти субсидії виключно на придбання вітчизняної книжкової продукції для подальшої реалізації.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2024 рік передбачає 466 млн грн фінансування Українського інституту книги (УІК).

Теги: #мінкультури #видавництво

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