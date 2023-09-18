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14:09 18.09.2023

"Епіцентр" відновив зруйновану окупантами школу фонду "Реал Мадрид" в Ірпені

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"Епіцентр" відновив зруйновану окупантами школу фонду "Реал Мадрид" в Ірпені

Мережа торговельних центрів "Епіцентр" спільно з благодійною організацією "Епіцентр дітям" відновили школу фонду "Реал Мадрид" в Ірпінському ліцеї №3, що був зруйнований унаслідок воєнних дій, повідомила пресслужба мережі.

"З перших днів війни ми надавали нашим учням в Ірпені психологічну, а згодом - і матеріальну підтримку. Діти пережили окупацію та інші жахіття війни, тож для нас дуже важливо бачити зараз їхні усмішки. Відбудова ліцею символізує відновлення як освітньої галузі, так і самого міста Ірпінь, історія окупації та героїчної боротьби якого розлетілася по всьому світу. Тож ми дуже раді долучитися до цього проєкту та плануємо й надалі розвивати мережу шкіл фонду "Реал Мадрид" в Україні", - повідомив віцепрезидент ГО "Епіцентр дітям" Тарас Герега, слова якого наводяться в повідомленні.

Згідно з ним, до повномасштабного вторгнення в ліцеї навчалося 1,5 тис. дітей і діяли класи соціально-спортивної школи фонду "Реал Мадрид". Під час наступу окупантів будівля ліцею та спортивні майданчики зазнали обстрілів і були суттєво пошкоджені.

Мережа "Епіцентр" узяла на себе відновлення спортивної складової навчального закладу. Так, у ліцеї встановили нові спортмайданчики та тренажери, зокрема, два міні- та одне велике футбольні поля, баскетбольний майданчик, бігову доріжку, столи для гри в текбол. Також обладнано зону силового фітнесу, майданчики для різних видів єдиноборств.

Вартість капітального ремонту спортивного комплексу становить понад 5 млн грн, зазначає "Епіцентр". У відновленні ліцею також брали участь фонди UNICEF, ChildFund Deutschland, terre des homes - Germany, ізраїльська IT-компанія AppsFlyer, а також українські організації "Жовто-блакитні крила", "Дитячі центри України", "Генерація ЮА" та "Освіторія".

Соціально-спортивна школа фонду "Реал Мадрид" для дітей із соціально незахищених категорій населення відкрилася в Ірпені 2019 року. Крім Києва та області, школи фонду працюють у Тернополі та Хмельницькій області.

ТОВ "Епіцентр К" створене 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри – у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.

Попри суттєві втрати компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #школа #епіцентр #ірпінь

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