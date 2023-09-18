Обмеження в'їзду вантажівок до Києва в години пік набуде чинності з 20 вересня

Із 20 вересня в години пік діятиме обмеження щодо в'їзду вантажівок в українську столицю, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в понеділок.

Обмеження діятимуть вранці з 7:00 до 10:00 та ввечері з 17:00 до 20:00 і поширюватимуться на вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни.

"Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, щоб розвантажити столичні дороги в години пік. Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції в м. Києві", - йдеться в повідомленні.