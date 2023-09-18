У Дніпрі затримано інформатора ФСБ РФ, який коригував удари по критичній інфраструктурі

У Дніпрі правоохоронці затримали та повідомили про підозру в державній зраді місцевому жителю, який збирав розвідувальні дані для росіян і коригував ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у червні 2023 року підозрюваного завербувала російська спецслужба. За завданням представника ФСБ РФ він збирав дані про переміщення військової техніки, місця базування української системи протиповітряної оборони та розташування електро- й залізничних станцій м. Дніпра. Підозрюваний об'їжджав місто і знімав на власний телефон об'єкти інфраструктури. Відеоматеріали та текстові повідомлення він передавав ворогу через Telegram. При цьому чоловік усвідомлював, що отримані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових ракетних атак по енергооб'єктах міста", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За свої послуги інформатор отримував гроші на банківську картку. Сума винагороди залежала від цінності інформації - від $50 до $100.

Під час обшуку в підозрюваного вилучено комп'ютерну техніку, мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ, а також набої.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.