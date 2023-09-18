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08:10 18.09.2023

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів і 27 БПЛА противника

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Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів і 27 БПЛА противника

Сили оборони за добу знищили 620 окупантів, 3 танки, 6 бронемашин, 24 артсистеми, 2 засоби протиповітряної оборони, 27 БПЛА, 7 крилатих ракет, 39 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 272940 (+620) осіб, танків - 4623 (+3) од, бойових броньованих машин - 8834 (+6) од, артилерійських систем - 6027 (+24) од, РСЗВ - 776 (+0) од, засоби ППО - 525 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4769 (+27), крилаті ракети - 1462 (+7), кораблі / катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8571 (+34) од, спеціальна техніка - 901 (+5)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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