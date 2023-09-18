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03:46 18.09.2023

Британським льотчикам загрожує судове переслідування за навчання китайських пілотів

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Британським льотчикам загрожує судове переслідування за навчання китайських пілотів

Колишнім офіцерам Королівських військово-повітряних сил загрожує судове переслідування за навчання китайських пілотів, повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шеппс, пише видання The Telegraph.
"Той, хто діє проти інтересів Великої Британії, навчаючи збройні сили наших конкурентів, тепер може розраховувати на переслідування і притягнення до відповідальності", - наголосив він.
У жовтні минулого року Міністерство оборони попередило про можливу загрозу безпеці після того, як з'ясувалося, що низка колишніх пілотів Королівських ВПС, Королівського флоту і армії брали участь у навчанні пілотів ВПС армії Китаю.
Британські пілоти уклали контракт через південноафриканську компанію після того, як їм запропонували зарплату в розмірі близько 250 тис. фунтів стерлінгів. Повідомлялося, що близько 30 осіб переїхали до Китаю для проведення навчання.
У Міноборони заявили: якщо пілотів запідозрять у передачі конфіденційної інформації іноземним державам, то правоохоронні органи проведуть проти них розслідування.

Теги: #китай #британія #пілоти

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