Президент Фінляндії застерігає європейських лідерів про ризики ескалації війни в Україні



Президент Фінляндії Саулі Нііністьо застерігає європейських лідерів і громадян від самозаспокоєння у зв'язку з ризиком ескалації війни Росії проти України, про це він сказав в інтерв'ю The New York Times (NYT).

За його словами, вторгнення стало "тривожним дзвінком" для Європи і НАТО. "У лютому 2022 року він пролунав голосно. Але чи чуєте ви його тепер? ... чи всі європейці розуміють, що це європейська проблема", - наголосив він.

Війна в Україні, вважає президент Фінляндії, триватиме довго, а війни можуть піти несподіваними шляхами, аж до застосування ядерної зброї. "Ризик того, що ядерна зброя може бути застосована, величезний", - сказав він.

Згадуючи про уламки російського безпілотника, що впав нещодавно на території Румунії, яка є членом НАТО, Нііністе також застеріг: "Ми перебуваємо в дуже делікатній ситуації. Навіть незначні речі можуть сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому й полягає ризик таких великомасштабних військових дій".