Події

02:24 18.09.2023

Президент Фінляндії застерігає європейських лідерів про ризики ескалації війни в Україні

1 хв читати
Президент Фінляндії застерігає європейських лідерів про ризики ескалації війни в Україні


 Президент Фінляндії Саулі Нііністьо застерігає європейських лідерів і громадян від самозаспокоєння у зв'язку з ризиком ескалації війни Росії проти України, про це він сказав в інтерв'ю The New York Times (NYT).
За його словами, вторгнення стало "тривожним дзвінком" для Європи і НАТО. "У лютому 2022 року він пролунав голосно. Але чи чуєте ви його тепер? ... чи всі європейці розуміють, що це європейська проблема", - наголосив він.
Війна в Україні, вважає президент Фінляндії, триватиме довго, а війни можуть піти несподіваними шляхами, аж до застосування ядерної зброї. "Ризик того, що ядерна зброя може бути застосована, величезний", - сказав він.
Згадуючи про уламки російського безпілотника, що впав нещодавно на території Румунії, яка є членом НАТО, Нііністе також застеріг: "Ми перебуваємо в дуже делікатній ситуації. Навіть незначні речі можуть сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому й полягає ризик таких великомасштабних військових дій".

Теги: #рф #україна #війна #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:48 18.09.2023
Президент Південної Кореї пропонує обговорити співпрацю РФ і КНДР на Генасамблеї ООН

Президент Південної Кореї пропонує обговорити співпрацю РФ і КНДР на Генасамблеї ООН

00:19 18.09.2023
Столтенберг закликав готуватися до "довгої війни в Україні" - ЗМІ

Столтенберг закликав готуватися до "довгої війни в Україні" - ЗМІ

23:19 17.09.2023
Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту

22:53 17.09.2023
Одна людина загинула і дві поранені через ворожі обстріли Сумської області

Одна людина загинула і дві поранені через ворожі обстріли Сумської області

21:29 17.09.2023
Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю обговорив війну в Україні

Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю обговорив війну в Україні

19:15 17.09.2023
ВМС ЗС України ліквідували 20 окупантів і збили 16 ворожих дронів за добу

ВМС ЗС України ліквідували 20 окупантів і збили 16 ворожих дронів за добу

16:30 17.09.2023
Українки взяли участь у Міжнародній конференції жінок у поліції в Новій Зеландії

Українки взяли участь у Міжнародній конференції жінок у поліції в Новій Зеландії

14:52 17.09.2023
Жертвами збройної агресії РФ стали 504 українські дитини - Офіс генпрокурора

Жертвами збройної агресії РФ стали 504 українські дитини - Офіс генпрокурора

08:42 17.09.2023
ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

08:28 17.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має допомогти знайти дім кожній дитині, яка залишилася без батьківського піклування - Зеленський у День усиновлення

Кліщіївку остаточно звільнено від російських загарбників

Унаслідок ранкового обстрілу Сумської області є загиблий і поранений

Канада виділить $24,5 млн на закупівлю засобів ППО для України

У Бразилії внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб - ЗМІ

ОСТАННЄ

Британським льотчикам загрожує судове переслідування за навчання китайських пілотів

ГРУПА УДАРНИХ БПЛА В ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ МИКОЛАЇВЩИНИ, ЛЕТЯТЬ У ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ

Окупанти запустили кілька груп БПЛА в напрямку південних областей

Україна має допомогти знайти дім кожній дитині, яка залишилася без батьківського піклування - Зеленський у День усиновлення

У Румунії відбулися протимінні навчання в рамках "Сі Бриз-2023"

ЗС України за добу завдали ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів, дев’яти ворожих артсистемах і складу боєприпасів

Окупанти завдали 15 ракетних і 44 авіаудари по Україні за добу

ЗС України продовжують контрнаступ на бахмутському та мелітопольському напрямках і відбили атаки окупантів на трьох інших

У Східному угрупованні військ ЗС України підтвердили звільнення Кліщіївки біля Бахмута

Кліщіївку остаточно звільнено від російських загарбників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА