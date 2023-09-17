Канада виділить $24,5 млн на закупівлю засобів ППО для України

Канада виділить CAD33 млн ($24,5 млн) на спільну ініціативу, очолювану Великою Британією, в рамках якої буде закуплено додаткове обладнання протиповітряної оборони для України, повідомляє в неділю агентство Reuters з посиланням на міністра національної оборони Канади Вільяма Блера.

У своїй заяві Блер повідомив, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму CAD500 млн, про яку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у червні.

У повідомленні зазначається, що від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Оттава виділила допомогу на суму понад CAD8 млрд, включно з близько CAD1,8 млрд на військову допомогу. Партнерство, до якого також входять США, Нідерланди та Данія, спрямоване на закупівлю сотень ракет ППО малої та середньої дальності та пов'язаних із ними систем.