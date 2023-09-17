Події

19:07 17.09.2023

Канада виділить $24,5 млн на закупівлю засобів ППО для України

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Канада виділить $24,5 млн на закупівлю засобів ППО для України

Канада виділить CAD33 млн ($24,5 млн) на спільну ініціативу, очолювану Великою Британією, в рамках якої буде закуплено додаткове обладнання протиповітряної оборони для України, повідомляє в неділю агентство Reuters з посиланням на міністра національної оборони Канади Вільяма Блера.

У своїй заяві Блер повідомив, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму CAD500 млн, про яку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у червні.

У повідомленні зазначається, що від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Оттава виділила допомогу на суму понад CAD8 млрд, включно з близько CAD1,8 млрд на військову допомогу. Партнерство, до якого також входять США, Нідерланди та Данія, спрямоване на закупівлю сотень ракет ППО малої та середньої дальності та пов'язаних із ними систем.

 

 

 

Теги: #канада #військова_допомога

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