ЗСУ суттєво розширили прорив уздовж лінії оборони окупантів під Роботиним - ISW

Збройні сили України в районі Роботиного Запорізької області змогли зробити за останні кілька тижнів значний тактичний прорив на ділянці нинішньої лінії оборони російських окупантів і продовжують розширювати цей плацдарм, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що ЗСУ продовжили наступальні операції повз ділянку російської оборонної смуги на захід від Вербового з моменту прориву в цьому районі 4 вересня, і розширили пролом на 2,6-кілометровій ділянці ворожих позицій.

Водночас у публікації зазначено, що тривала відсутність важкої техніки і транспортних засобів Сил оборони за цим захисним шаром продовжує свідчити про те, що ЗСУ ще "потрібно завершити цей прорив".

Як зазначили українські офіційні особи, інші російські оборонні позиції, які наразі перебувають перед військовослужбовцями ЗСУ, можуть бути менш складними, ніж початковий оборонний рубіж противника, який Сили оборони прорвали на півночі.

Аналітики зазначають, що війська РФ зосередили більшу частину своєї бойової потужності на цих передових оборонних позиціях для захисту від контрнаступальних операцій ЗСУ, і ці російські сили окупантів, імовірно, зазнали важких втрат і провели бойовий відхід на підготовлені позиції за нинішнім оборонним рубежем.

У ISW також звертають увагу, що аналітики вже раніше підрахували, що російським військам не вистачає живої сили для укомплектування всієї своєї багатоешелонованої системи оборонних укріплень на півдні України.

Крім того, у звіті йдеться про те, що інтервенти, які утримують нинішній рівень оборони, найімовірніше, є елементами формувань, що вели бойові дії в цьому районі без оперативної підтримки та ротації на рівні підрозділів з моменту початку контрнаступу ЗСУ, або ж елементів з'єднань, перекинутих з інших місць фронту.