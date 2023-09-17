Події

10:22 17.09.2023

Окупанти посилили оборону навколо Токмака - британська розвідка

1 хв читати
Окупанти посилили оборону навколо Токмака - британська розвідка

Російські окупаційні війська, ймовірно, посилили оборону навколо тимчасово захопленого м. Токмак Запорізької області, зокрема було вирито нові траншеї, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Останніми днями російські війська, ймовірно, посилили оборону навколо окупованого міста Токмак на півдні України, що розташоване приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту. Імовірно, у цьому районі, який утримує 58-та загальновійськова армія, було розгорнуто додаткові блокпости, протитанкові укріплення "Їжак" і вирито нові траншеї", - йдеться в повідомленні в соціальній мережі Х (раніше - Твіттер).

Зазначається, що Токмак готується стати опорним пунктом другої лінії оборони російських окупантів.

"Зміцнення оборони міста, ймовірно, свідчить про зростання занепокоєння Росії тактичним проникненням українських військ на перший головний оборонний рубіж на півночі", - зазначається в повідомленні.

Теги: #токмак #окупанти #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:13 16.09.2023
Окупанти продовжують використовувати цивільні медустанови Кримського півострова як військові шпиталі

Окупанти продовжують використовувати цивільні медустанови Кримського півострова як військові шпиталі

11:11 16.09.2023
Росія здатна створити достатній запас ракет для обстрілів української енергосистеми взимку - британська розвідка

Росія здатна створити достатній запас ракет для обстрілів української енергосистеми взимку - британська розвідка

10:05 15.09.2023
Міноборони РФ применшує шкоду, завдану суднам ЧФ "Минск" і "Ростов-на-Дону", ремонт займе роки - британська розвідка

Міноборони РФ применшує шкоду, завдану суднам ЧФ "Минск" і "Ростов-на-Дону", ремонт займе роки - британська розвідка

15:16 13.09.2023
Росіяни посилюють третю лінію оборони на запорізькому напрямку - мер Мелітополя

Росіяни посилюють третю лінію оборони на запорізькому напрямку - мер Мелітополя

10:20 13.09.2023
Частини нової російської загальновійськової армії, найімовірніше, вже перекинуто до Луганської області - британська розвідка

Частини нової російської загальновійськової армії, найімовірніше, вже перекинуто до Луганської області - британська розвідка

09:50 13.09.2023
Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

09:32 12.09.2023
Російська влада зміцнює систему ППО навколо Москви та позначає це в публічному просторі - британська розвідка

Російська влада зміцнює систему ППО навколо Москви та позначає це в публічному просторі - британська розвідка

10:47 11.09.2023
Окупанти мають намір набрати 420 тис. контрактників до кінця року - британська розвідка

Окупанти мають намір набрати 420 тис. контрактників до кінця року - британська розвідка

11:33 10.09.2023
Атаки БПЛА по російських об'єктах "майже напевно" відбуваються з території Росії - британська розвідка

Атаки БПЛА по російських об'єктах "майже напевно" відбуваються з території Росії - британська розвідка

11:36 09.09.2023
Російське командування проводить передислокацію військ у зв'язку з просуванням українських підрозділів у районі Роботиного - британська розвідка

Російське командування проводить передислокацію військ у зв'язку з просуванням українських підрозділів у районі Роботиного - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ суттєво розширили прорив уздовж лінії оборони окупантів під Роботиним - ISW

ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

ЗС України відбили атаки окупантів на трьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні

Зеленський: Інтерес до Форуму оборонних стратегій дуже високий, це повністю відображає силу і потенціал України

Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

ОСТАННЄ

Столтенберг нагадав Німеччині про збільшення видатків на оборону

Унаслідок російської атаки в Березівському районі пошкоджено сільськогосподарську інфраструктуру - Одеська ОВА

ЗСУ суттєво розширили прорив уздовж лінії оборони окупантів під Роботиним - ISW

Ворог випустив 334 снаряди по Херсонській області, є поранений

Зеленський у День рятівника: дякую за те, що ви даєте такий взірець самовідданості

Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Нічний ворожий ракетний удар по Харкову спровокував пожежу на цивільному підприємстві

ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА