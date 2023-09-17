Окупанти посилили оборону навколо Токмака - британська розвідка

Російські окупаційні війська, ймовірно, посилили оборону навколо тимчасово захопленого м. Токмак Запорізької області, зокрема було вирито нові траншеї, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Останніми днями російські війська, ймовірно, посилили оборону навколо окупованого міста Токмак на півдні України, що розташоване приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту. Імовірно, у цьому районі, який утримує 58-та загальновійськова армія, було розгорнуто додаткові блокпости, протитанкові укріплення "Їжак" і вирито нові траншеї", - йдеться в повідомленні в соціальній мережі Х (раніше - Твіттер).

Зазначається, що Токмак готується стати опорним пунктом другої лінії оборони російських окупантів.

"Зміцнення оборони міста, ймовірно, свідчить про зростання занепокоєння Росії тактичним проникненням українських військ на перший головний оборонний рубіж на півночі", - зазначається в повідомленні.