Події

09:11 17.09.2023

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

1 хв читати
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Російські окупаційні війська обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Під ворожим вогнем 20 населених пунктів Запорізької області - зафіксовано 100 ударів. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків і господарських будівель. Мирні жителі не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, військовослужбовці РФ здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Гуляйпільського, Новодарівки, Червоного та Малих Щербаків, 4 БПЛА-атаки по Залізничному, Новодарівці та Малих Щербаках, а також вдарили п'ятьма авіаційними снарядами по Оріхову та Преображенці.

Загалом зафіксовано 86 артобстрілів по прифронтових містах і селах, зокрема по території Гуляйполя, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Ольгівського, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Приморського й Кам'янського.

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 17.09.2023
Нічний ворожий ракетний удар по Харкову спровокував пожежу на цивільному підприємстві

Нічний ворожий ракетний удар по Харкову спровокував пожежу на цивільному підприємстві

07:48 17.09.2023
Над Дніпропетровською областю ППО знищила крилату ракету, пущену противником

Над Дніпропетровською областю ППО знищила крилату ракету, пущену противником

07:02 17.09.2023
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів

21:34 16.09.2023
Сили оборони атакували військову базу окупантів у Токмаку, зафіксовано прильоти по дислокації ворожої техніки - мер Мелітополя

Сили оборони атакували військову базу окупантів у Токмаку, зафіксовано прильоти по дислокації ворожої техніки - мер Мелітополя

18:56 16.09.2023
Ворог сім разів атакував Нікопольський район протягом дня, пошкоджено об'єкт інфраструктури та два будинки - ОВА

Ворог сім разів атакував Нікопольський район протягом дня, пошкоджено об'єкт інфраструктури та два будинки - ОВА

16:34 16.09.2023
Внаслідок ранкового обстрілу с.Львове Херсонської області зруйновано будівлю ліцею - ОВА

Внаслідок ранкового обстрілу с.Львове Херсонської області зруйновано будівлю ліцею - ОВА

16:12 16.09.2023
Суботні удари по Харкову були завдані "Іскандерами"

Суботні удари по Харкову були завдані "Іскандерами"

16:11 16.09.2023
Окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, поранено місцеву жительку

Окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, поранено місцеву жительку

15:31 16.09.2023
Окупанти обстріляли автомобіль поблизу Стрілечої на Харківщині, загинули 2 людини, 1 поранено

Окупанти обстріляли автомобіль поблизу Стрілечої на Харківщині, загинули 2 людини, 1 поранено

15:03 16.09.2023
Унаслідок суботнього артобстрілу Козачої Лопані пошкоджено лінії електропередачі, приватні будинки та магазин - голова МВА

Унаслідок суботнього артобстрілу Козачої Лопані пошкоджено лінії електропередачі, приватні будинки та магазин - голова МВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

ЗС України відбили атаки окупантів на трьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні

Зеленський: Інтерес до Форуму оборонних стратегій дуже високий, це повністю відображає силу і потенціал України

Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

Суботні удари по Харкову були завдані "Іскандерами"

ОСТАННЄ

ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

США і Данія проведуть навчання в Балтійському морі

ЗС України відбили 13 атак росіян поблизу Кліщіївки, за добу 30 бойових зіткнень

Румунські фермери звернулися до уряду щодо заборони на агроімпорт з України

Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором

Росія витратила на війну проти України понад $167 млрд

17 вересня: Яке сьогодні свято

Знищення Чорноморського флоту може прискорити пошук Росією виходу з війни

На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 196 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА