Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Російські окупаційні війська обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Під ворожим вогнем 20 населених пунктів Запорізької області - зафіксовано 100 ударів. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків і господарських будівель. Мирні жителі не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, військовослужбовці РФ здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Гуляйпільського, Новодарівки, Червоного та Малих Щербаків, 4 БПЛА-атаки по Залізничному, Новодарівці та Малих Щербаках, а також вдарили п'ятьма авіаційними снарядами по Оріхову та Преображенці.

Загалом зафіксовано 86 артобстрілів по прифронтових містах і селах, зокрема по території Гуляйполя, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Ольгівського, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Приморського й Кам'янського.