ЗС України відбили атаки окупантів на трьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні

Протягом доби на фронті відбулося 30 бойових зіткнень, Сили оборони України відбили атаки ворога на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках і продовжили ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 суботи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Як інформує Генштаб, "за результатами ведення наступальних (штурмових) дій наші воїни досягають успіху в районі Кліщіївки Донецької області".

Зазначається, що в цьому районі бахмутського напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак противника.

Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Також противник намагався відновити втрачене становище неподалік Курдюмівки та Андріївки Донецької області.

Тим часом на авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Сєверного, а на мар'їнському напрямку впродовж доби українські захисники відбили понад 10 атак ворога біля Мар'їнки.

На лиманському напрямку росіяни наступальних дій не вели.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

При цьому, за даними Генштабу, певні підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах і продовжує обстрілювати населені пункти з території РФ.