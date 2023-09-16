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19:58 16.09.2023

Болгарський прем'єр відмовився від переговорів із фермерами, які збираються на акції протесту проти імпорту зернових із України

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Болгарський прем'єр відмовився від переговорів із фермерами, які збираються на акції протесту проти імпорту зернових із України

Глава уряду Болгарії Ніколай Денков відмовився від переговорів із сільгоспвиробниками, які мають намір організувати акції протесту проти зняття ембарго на постачання українських зернових у країну.

"За останні два дні вони почали поводитися як терористи. Вони використовують помилкові аргументи. Я не веду переговорів із терористами, я очікую, що вони сядуть за стіл переговорів і спілкуватимуться по суті", - наводить у суботу слова прем'єр-міністра Болгарське національне радіо (БНР).

За його словами, "сільгоспвиробники не можуть стверджувати, що держава не дбає про них, коли вона виділяє їм понад 2 млрд левів (1 млрд євро); вони не можуть зневажливо ставитися до європейських вимог з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплено за європейські кошти; вони не можуть казати, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони одержують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими".

Глава уряду порадив виробникам зерна спочатку відмовитися від європейських коштів, а вже потім заборонити ввезення сільгосппродукції з України.

Радіо зазначає, що болгарські сільгоспвиробники на знак протесту проти позиції влади щодо агропродукції з України в понеділок планують блокувати дороги по всій країні, зокрема й на прикордонних переходах.

Як повідомило БНР, за кілька годин після категоричної заяви про те, що він не веде перемовин із терористами, прем'єр-міністр Ніколай Денков заявив, що проситиме виробників зерна на наступну зустріч, і висловив сподівання, що вони відгукнуться.

Представники галузі були запрошені сьогодні на зустріч, але офіційним листом прем'єр-міністру вони відмовилися від участі.

"Проблеми вирішуються не погрозами і протестами, а коли сідаєш за стіл і обговорюєш конкретні цифри, хто що отримав, що втратив і на що розраховує", - наголосив Денков, якого цитує БНР.

Денков знову заявив, що аграрний сектор отримує надзвичайно серйозні субсидії та допомогу, які було збільшено торік і цього року додатково на 426 млн левів через війну в Україні.

 

 

 

Теги: #зерно #болгарія #ситуація

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