Зеленський: Інтерес до Форуму оборонних стратегій дуже високий, це повністю відображає силу і потенціал України

В Україні триває активна робота з підготовки до осіннього Форуму оборонних індустрій, і інтерес до нього дуже високий, сказав президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо підготовку Форуму оборонних індустрій – першого такого заходу, який відбудеться в Україні. Вже цієї осені відбудеться. Інтерес до Форуму – дуже високий. Це повністю відображає силу й потенціал України – нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок… Вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі", - сказав президент України у своєму вечірньому відеозверненні в суботу.

Як наголосив Зеленський, "наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів".

Як зазначив Зеленський, "день сьогодні змістовний – готуємо сильну другу половину вересня. Сильну як заходами в нашій міжнародній роботі з партнерами, так і тим, які рішення реалізуємо тут, в Україні. Вже заплановані десятки перемовин, вже є чіткий графік зустрічей. Будуть і не менш чіткі та конкретні результати", - запевнив він.

За словами глави Української держави, за цей тиждень "ми маємо й суттєвий прогрес у реалізації наявних оборонних домовленостей та інших пакетів підтримки". Зеленський подякував партнерам за чергову партію допомоги. Слова подяки пролунали на адресу Данії, Німеччини, Бельгії, Норвегії, Південної Кореї та США.

"Данія – дякую за новий оборонний пакет, і це вже 12-й пакет. Техніка, боєприпаси, ракети для нашого захисту неба. Німеччина – дякую за нову партію військової допомоги. Бельгія – затверджено участь у тренуванні наших пілотів. Дякую! Норвегія – рішення про додаткові кошти на відновлення України. Дуже важливо. Дякую! Південна Корея – дякую за нову домовленість про фінансову підтримку! Сполучені Штати – нове рішення про санкції, щоб обмежити здатність Росії до терору. Дякую!"

"І, звичайно, наші воїни. Всі бригади й підрозділи, які зараз у боях. Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запорізька область, Херсонщина. І ті, хто вже відзначився на тижні потрібними Україні результатами, і ті, хто, я впевнений, готується дати Україні успіхи. Дякую вам! Всі ми пишаємося нашими воїнами! І готуємося зробити наші сили оборони та безпеки міцнішими!", - підсумував президент суботнє звернення.