Події

19:40 16.09.2023

Зеленський: Інтерес до Форуму оборонних стратегій дуже високий, це повністю відображає силу і потенціал України

2 хв читати
Зеленський: Інтерес до Форуму оборонних стратегій дуже високий, це повністю відображає силу і потенціал України

В Україні триває активна робота з підготовки до осіннього Форуму оборонних індустрій, і інтерес до нього дуже високий, сказав президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо підготовку Форуму оборонних індустрій – першого такого заходу, який відбудеться в Україні. Вже цієї осені відбудеться. Інтерес до Форуму – дуже високий. Це повністю відображає силу й потенціал України – нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок… Вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі", - сказав президент України у своєму вечірньому відеозверненні в суботу.

Як наголосив Зеленський, "наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів".

Як зазначив Зеленський, "день сьогодні змістовний – готуємо сильну другу половину вересня. Сильну як заходами в нашій міжнародній роботі з партнерами, так і тим, які рішення реалізуємо тут, в Україні. Вже заплановані десятки перемовин, вже є чіткий графік зустрічей. Будуть і не менш чіткі та конкретні результати", - запевнив він.

За словами глави Української держави, за цей тиждень "ми маємо й суттєвий прогрес у реалізації наявних оборонних домовленостей та інших пакетів підтримки". Зеленський подякував партнерам за чергову партію допомоги. Слова подяки пролунали на адресу Данії, Німеччини, Бельгії, Норвегії, Південної Кореї та США.

"Данія – дякую за новий оборонний пакет, і це вже 12-й пакет. Техніка, боєприпаси, ракети для нашого захисту неба. Німеччина – дякую за нову партію військової допомоги. Бельгія – затверджено участь у тренуванні наших пілотів. Дякую! Норвегія – рішення про додаткові кошти на відновлення України. Дуже важливо. Дякую! Південна Корея – дякую за нову домовленість про фінансову підтримку! Сполучені Штати – нове рішення про санкції, щоб обмежити здатність Росії до терору. Дякую!"

"І, звичайно, наші воїни. Всі бригади й підрозділи, які зараз у боях. Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запорізька область, Херсонщина. І ті, хто вже відзначився на тижні потрібними Україні результатами, і ті, хто, я впевнений, готується дати Україні успіхи. Дякую вам! Всі ми пишаємося нашими воїнами! І готуємося зробити наші сили оборони та безпеки міцнішими!", - підсумував президент суботнє звернення.

 

 

 

Теги: #президент #звернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 15.09.2023
Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

19:13 14.09.2023
Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської діаспори

Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської діаспори

07:54 13.09.2023
Зеленський звільнив Фараджева з посади начальника управління СБУ

Зеленський звільнив Фараджева з посади начальника управління СБУ

19:41 06.09.2023
Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

20:13 05.09.2023
Президент Румунії заперечує дані про падіння БПЛА на території країни

Президент Румунії заперечує дані про падіння БПЛА на території країни

20:21 31.08.2023
Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювала освіта та компетенції наших людей, - Зеленський у 125-ту річницю Київської політехніки

Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювала освіта та компетенції наших людей, - Зеленський у 125-ту річницю Київської політехніки

22:04 30.08.2023
Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита для морських рятувальних суден і літальних апаратів

Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита для морських рятувальних суден і літальних апаратів

19:26 30.08.2023
Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

20:05 28.08.2023
Макрон заявив про неприпустимість прояву слабкості в умовах "епідемії путчів" в Африці

Макрон заявив про неприпустимість прояву слабкості в умовах "епідемії путчів" в Африці

20:35 27.08.2023
Деякі українські партнери не готові до війни на території Росії - Зеленський

Деякі українські партнери не готові до війни на території Росії - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки окупантів на трьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні

Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

Суботні удари по Харкову були завдані "Іскандерами"

Зареєстровані в РФ автомобілі не зможуть в'їжджати до Польщі з неділі

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів - Кубраков

ОСТАННЄ

Сили оборони атакували військову базу окупантів у Токмаку, зафіксовано прильоти по дислокації ворожої техніки - мер Мелітополя

Окупанти продовжують використовувати цивільні медустанови Кримського півострова як військові шпиталі

Глава штабу ЗС Італії через півроку обійме посаду голови Військового комітету НАТО

ЗС України відбили атаки окупантів на трьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні

Адмірал НАТО: "Росія втрачає все більше позицій" і змушена звертатися до "ненадійних гравців"

Окупанти завдали 50 авіаударів по Україні за добу

Болгарський прем'єр відмовився від переговорів із фермерами, які збираються на акції протесту проти імпорту зернових із України

За добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження противника

Перше цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором

Північнокорейська зброя для Росії, ймовірно, не матиме великого значення у війні в Україні - Міллі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА