Зареєстровані в РФ автомобілі не зможуть в'їжджати до Польщі з неділі

Польща з неділі забороняє в'їзд на територію країни автомобілям з російськими номерами, повідомив глава МВС країни Маріуш Каміньський.

"Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської комісії щодо заборони в'їзду до Європейського Союзу автомобілів, зареєстрованих у Росії, хочу повідомити, що ця заборона на польському кордоні набуде чинності із завтрашнього дня. Вона набуває чинності сьогодні опівночі", - наводить у суботу слова міністра агентство РАР.

Камінський нагадав, що для вантажного автотранспорту таку заборону польська влада запровадила раніше.

"Жоден російський автомобіль не в'їжджає до Польщі... Це стосується всіх автомобілів - як тих, що використовуються з комерційною метою, так і приватних - незалежно від того, керує автомобілем або володіє ним громадянин Росії чи громадянин іншої країни", - пояснив Камінський.

За його словами, це ще один елемент санкцій проти РФ у зв'язку з розв'язаною жорстокою війною в Україні.

Європейська комісія раніше опублікувала роз'яснення, згідно з якими громадяни Росії більше не можуть в'їжджати в ЄС на автомобілях із російськими номерами. Заборону на в'їзд для автомобілів із російськими номерами вже запровадили Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія.