Окупанти обстріляли автомобіль поблизу Стрілечої на Харківщині, загинули 2 людини, 1 поранено

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих суботніх обстрілів районів Харківської області.

"Сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі біля с. Стрілеча. Попередньо, ПТКР. Наразі відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку. Також дістав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, близько 11:00 окупанти обстріляли Петропавлівку (за попередніми даними, з артилерії). Пошкоджено автомобіль, дістав поранення 23-річний цивільний. На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки. Приблизно в той самий час обстрілу зазнала Козача Лопань. Пошкоджено житлові будинки та кіоски.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).