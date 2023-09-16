Події

15:31 16.09.2023

Окупанти обстріляли автомобіль поблизу Стрілечої на Харківщині, загинули 2 людини, 1 поранено

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Правоохоронці фіксують наслідки ворожих суботніх обстрілів районів Харківської області.

"Сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі біля с. Стрілеча. Попередньо, ПТКР. Наразі відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку. Також дістав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, близько 11:00 окупанти обстріляли Петропавлівку (за попередніми даними, з артилерії). Пошкоджено автомобіль, дістав поранення 23-річний цивільний. На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки. Приблизно в той самий час обстрілу зазнала Козача Лопань. Пошкоджено житлові будинки та кіоски.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Теги: #прокуратура #харківська_область #обстріли

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