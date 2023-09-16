У неділю в Україні опади можливі тільки в Карпатському регіоні

В Україні в неділю, 17 вересня, без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, на Закарпатті та узбережжі морів 13-18°; вдень 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 10-15°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 17 вересня найвища температура вдень була 30,9 у 2017 р., найнижча вночі 0,9 у 1888 р.

У понеділок, 18 вересня, в Україні без опадів. Вночі та вранці у східних, північно-східних областях та Карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 22-27°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.