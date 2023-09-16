Мінфін США запровадив новий пакет санкцій проти РФ

США запровадили нові санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб, причетних до функціонування військово-промислового комплексу РФ. Санкційний список, що містить близько 150 пунктів, розміщено на сайті Міністерства фінансів США.

Під санкції потрапили фізичні та юридичні особи, причетні до російського ВПК, залучені до виробництва ракет і ударних БПЛА, а також постачальники електроніки та компонентів.

Крім того, було запроваджено санкції проти близько 70 юридичних і фізичних осіб, причетних до розширення виробництва та експорту енергоносіїв, діяльності в металургійному та гірничодобувному секторах Росії.