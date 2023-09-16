Події

11:09 16.09.2023

Російські окупанти за добу тричі обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

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Російські окупанти за добу тричі обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу завдали трьох ударів по прикордонних територіях Чернігівської та Сумської областей. Загалом зафіксовано 16 вибухів, повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.

Так, у Чернігівській області зафіксовано по 2 приходи в Леонівці Семенівської громади та в Грем'яче Новгород-Сіверської громади. В обох випадках удар, імовірно, завдавався за допомогою некерованих авіаційних ракет.

У Сумській області обстрілу з міномета калібру 120 мм зазнала Середина-Буда Шосткинського району. Зафіксовано 12 приходів, пошкоджено два приватні будинки.

Інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано.

 

Теги: #ок_північ

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